『キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 35Ba)【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 08時 26分に出品され03月09日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 35Ba)



【商品説明】

・[サイズ]:L:身丈163cm 袖丈49.2cm 裄丈68cm 、TL:身丈168cm 袖丈49.2cm 裄丈70cm 、BL:身丈170cm 袖丈49.2cm 裄丈70cm

・[サイズ]:S:身丈155cm 袖丈49.2cm 裄丈64cm 、M:身丈160cm 袖丈49.2cm 裄丈66cm

・[品質と素材]:ポリエステル100%

・[生産国]:中国

・[色と柄]:小紋 20柄

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 33.79 cm

奥行 : 40.79 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ キョウエツ

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