『ジャックバニー ヘッドカバー ドラえもん コラボレーション(ドライバー用・タータンチェック柄) / ゴルフ DR / 262-2284031【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 09時 22分に出品され03月05日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ジャックバニー ヘッドカバー ドラえもん コラボレーション(ドライバー用・タータンチェック柄) / ゴルフ DR / 262-2284031



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X09NVT7NGV