『KZ AS16 Pro 16ユニット ドライバーバランスアーマチュアイヤホン インイヤーモニターヘッドフォン 有線イヤホン iPhone A【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 07分に出品され03月18日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KZ AS16 Pro 16ユニット ドライバーバランスアーマチュアイヤホン インイヤーモニターヘッドフォン 有線イヤホン iPhone A



【商品説明】

・【KZ AS16 Pro16ユニットBAドライバー】-AS16 Proイヤフォンは片側に8つのバランスアーマチュアユニットを備え、インイヤーモニターヘッドホンは高中低をカバーして自然なオリジナルサウンドの復元を最大化し、高音をもたらします- 高品質の音楽。

・【メタルインレイレジンプロセス】-ダイヤモンドカッティングエレメントと金属プラスチックラミネーションテクノロジーの組み合わせにより、質感と外観の二重の饗宴が生まれます。

・【絶妙な職人技のデザイン】-洗練された電子周波数分割、高解像度と優れた拡張性。中音域はボーカルと楽器のサウンドをよりクリアにします。低音域はまろやかな低周波数をもたらし、優れ



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。