『デサント ゴルフ ゴルフ クラブケース ACITVE 5~6本収納可能 47インチ対応 スタンドタイプ ハンギングフック フード付き ショル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 21時 56分に出品され03月27日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ゴルフ ゴルフ クラブケース ACITVE 5~6本収納可能 47インチ対応 スタンドタイプ ハンギングフック フード付き ショル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・標準

・留め具の種類: ボタン

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 88.80 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。