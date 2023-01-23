『デサント ゴルフ ゴルフ クラブケース ACITVE 5~6本収納可能 47インチ対応 スタンドタイプ ハンギングフック フード付き ショル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 21時 56分に出品され03月27日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ゴルフ ゴルフ クラブケース ACITVE 5~6本収納可能 47インチ対応 スタンドタイプ ハンギングフック フード付き ショル
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・標準
・留め具の種類: ボタン
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 88.80 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8110円
9 入札履歴
終了
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