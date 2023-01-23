『Dr.Pen Ultima M8 36 Pins Cartridges使い捨ての交換部品10pc0.25mm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 20時 13分に出品され03月11日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 10 Piece Set M8-36
・Dr. Pen M8 36ピン交換カートリッジ10パック
・BayonetスロットはDr.Pen Ultima M8でのみ使用されます
・0.25mm
・交換用カートリッジはDr.Pen M8の交換用アクセサリーであり Dr.Penのオリジナル工場で作られています
・マイクロニードリングペンDRペンM8 36ピンカートリッジは一度だけ使用するためにのみカートリッジ
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落札価格8110円
61 入札履歴
終了
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