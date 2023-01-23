『GLT2-110H【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 50分に出品され03月27日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLT2-110H
【商品説明】
・カラー：ブラック
・サイズ：W180×H110×D60mm
・材質：ナイロン・PVC
・生産国：Made in Japan （日本製）
・重量：72g
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8110円
480 入札履歴
終了
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