『GLT2-110H【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 50分に出品され03月27日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GLT2-110H



【商品説明】

・カラー：ブラック

・サイズ：W180×H110×D60mm

・材質：ナイロン・PVC

・生産国：Made in Japan （日本製）

・重量：72g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。