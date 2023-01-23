『バンダイ (BANDAI) 勝利の女神：NIKKE メタリックパスコレクション(BOX)20パック入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 07分に出品され03月27日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 15.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



バンダイ (BANDAI) 勝利の女神：NIKKE メタリックパスコレクション(BOX)20パック入





トレーディングカード



・(C)SHIFT UP CORP.

・1BOX：20パック入り

・1パック：メタリックパス2枚入り

・全24種

・勝利の女神：NIKKE メタリックパスコレクションが登場！



商品紹介 バンダイ (BANDAI) 勝利の女神：NIKKE メタリックパスコレクション(BOX)20パック入 安全警告 該当なし

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ バンダイ

(BANDAI)

勝利の女神：NIKKE

メタリックパスコレクション(BOX)20パック入