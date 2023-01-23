『Nylabone ナイラボーン デュラチュウ ベーコン&チキン ツインパック (ジャイアント)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 07時 57分に出品され03月20日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nylabone ナイラボーン デュラチュウ ベーコン&チキン ツインパック (ジャイアント)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.39 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8110円
901 入札履歴
終了
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