『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) サンシェード ビーチテント テント CSシャルマン ポップアップテント フルクローズ ミント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 08時 50分に出品され04月09日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) サンシェード ビーチテント テント CSシャルマン ポップアップテント フルクローズ ミント



【商品説明】

・シルバーコーティングで夏の日差し、紫外線を95%カット。

・テント後面にメッシュを装備。

・パッと広がるポップアップテント。

・ビーチやピクニックはアウトドアフィールドでも使用可能。

・フロアの広さは約2.7畳。

・全閉できるので着替えなどにも活躍。

・対象シーズン: 通年



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 61.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 2.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。