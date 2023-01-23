『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ソロテント 1人用 サイズ/210×140×H110cm パッキングサイズ/39×1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 02時 04分に出品され03月12日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ソロテント 1人用 サイズ/210×140×H110cm パッキングサイズ/39×1
【商品説明】
・サイズ(約):フライ:210×140×H110cm、インナー:210×100×H103cm、パッキングサイズ(約):39×18×18cm
・付属品:ガイドロープ3本、アルミペグ10本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
・原産国:中国
・対象シーズン: 通年
・色:ホワイト
・重量(約):2.16kg(本体・フレーム・バッグのみ:1.99kg)
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 2.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8110円
302 入札履歴
終了
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