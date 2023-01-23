『ブラント 雨傘 正規品 メトロ METRO 婦人折 耐風傘 UV 晴雨兼用 日傘 ジャンプ 親骨51cm 丈夫 オシャレ ドット 水玉 アウ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 07時 29分に出品され04月11日 07時 29分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他レディース傘

【商品名】

ブラント 雨傘 正規品 メトロ METRO 婦人折 耐風傘 UV 晴雨兼用 日傘 ジャンプ 親骨51cm 丈夫 オシャレ ドット 水玉 アウ



【商品説明】

・SIZE:FREE 全長:56cm 直径:95cm 持ち手:6.5cm



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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