『K&H Manufacturing Lectro-Soft Replacement Cover Medium 19-Inch by 24-Inch by K&H Manufacturing 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 04分に出品され03月06日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名K&H Manufacturing Lectro-Soft Replacement Cover Medium 19-Inch by 24-Inch by K&H ManufacturingK&H Pet Products Lectro-Soft Outdoor Heated Pad Replacement Cover Fleece Medium 19 X 24 Inchesブランド：K&H PET PRODUCTS商品サイズ：Medium 19 X 24 Inches高さ：5.9 cm横幅：18.1 cm奥行：30.6 cm 商品番号：100212953色：Fleece素材：Polyester