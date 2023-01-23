『キルティングトートバッグ モカ 93R003【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 01時 01分に出品され04月07日 01時 01分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キルティングトートバッグ モカ 93R003



【商品説明】

・サイズ:W40×D25(ポケットマチ含む)×H32cm、推奨体重:5kg、持ち手:70cm



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 35.10 cm

奥行 : 44.90 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。