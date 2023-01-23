『メジャークラフト 2代目ソルパラX シーバスロッド SPX-862ML-8.6フィート(約262cm)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 11時 27分に出品され03月12日 11時 27分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メジャークラフト 2代目ソルパラX シーバスロッド SPX-862ML-8.6フィート(約262cm)



【商品説明】

・アクション:レギュラーファースト

・ホールド性が高く手に良く馴染むデザインです

・ライン(lb):8-14 ライン(PE) 0.6-1.5

・型番:SPX-862ML

・推奨ルアー (g):10-30



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 137.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。