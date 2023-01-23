『GLIDiC TW-5200 (ワイヤレスイヤホン)Hybrid ANC マルチポイント機能 通話用ノイズリダクション 外音取り込み機能 急【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 11分に出品され03月27日 20時 11分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLIDiC TW-5200 (ワイヤレスイヤホン)Hybrid ANC マルチポイント機能 通話用ノイズリダクション 外音取り込み機能 急
【商品説明】
・Bass Sound Mode（低音重視モード）
・Hybrid ANC搭載
・ノイズリダクション機能
・マルチポイント機能
・電池の種類：Earbuds側はリチウムイオン、ケース側はリチウムポリマー
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 140.0 g
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落札価格8109円
658 入札履歴
終了
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