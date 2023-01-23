『VOICE Align アライン イタリア IL PONTE社製 牛革 Mayaレディース 長財布 カラーコンビ 使いやすい 縦型 カードケ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 00時 46分に出品され03月22日 00時 46分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VOICE Align アライン イタリア IL PONTE社製 牛革 Mayaレディース 長財布 カラーコンビ 使いやすい 縦型 カードケ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8109円
871 入札履歴
終了
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