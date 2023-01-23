『キタムラ スマホショルダー 薄マチ斜め掛けバッグ P-0645 レディース ダークブルー 紺 10101【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 25分に出品され03月09日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キタムラ スマホショルダー 薄マチ斜め掛けバッグ P-0645 レディース ダークブルー 紺 10101



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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スマホショルダー

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