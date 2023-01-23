『スワンズ エアレス・ビーンズ(Airless-Beans) BKP SABE-0709【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 19時 25分に出品され03月10日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
スワンズ エアレス・ビーンズ(Airless-Beans) BK／P SABE-0709
【商品説明】
・オススメ用途:ランニング、アウトドア、トレッキング、ドライブ
・サイズ(フロント外寸)高さ4.0cm 横幅14.0cm / 重さ16ｇ
・セット内容:セミハードケース、取扱説明書
・フレーム素材:ナイロン(プラスチック) / レンズ素材:ポリカーボネート(プラスチック)
・可視光線透過率:36%(晴天〜曇天向き)
・男女兼用
・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)
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落札価格8109円
885 入札履歴
終了
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