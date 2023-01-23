『ペリー歩行分析原著第2版正常歩行と異常歩行【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 05時 41分に出品され03月10日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペリー歩行分析原著第2版正常歩行と異常歩行
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8108円
989 入札履歴
終了
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