『ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 662MB・Y 釣り竿【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 20時 13分に出品され04月13日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 662MB・Y 釣り竿



【商品説明】

・カーボン含有率(％)：88

・ライン(lb)：8～16

・ルアー重量：5～21g (3/16～3/4oz)

・仕舞(cm)：103

・先径/元径(mm)：2.0/11.4

・全長(m)：1.98

・継数(本)：2

・自重(g)：116



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.01 cm

奥行 : 110.01 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。