『ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 662MB・Y 釣り竿【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 20時 13分に出品され04月13日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 662MB・Y 釣り竿
【商品説明】
・カーボン含有率(％)：88
・ライン(lb)：8～16
・ルアー重量：5～21g (3/16～3/4oz)
・仕舞(cm)：103
・先径/元径(mm)：2.0/11.4
・全長(m)：1.98
・継数(本)：2
・自重(g)：116
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 13.01 cm
奥行 : 110.01 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8108円
539 入札履歴
終了
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