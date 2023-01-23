『[スワンズ] サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW-0065 CBR クリアブラウンハーフ×クリアブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 52分に出品され03月26日 16時 52分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本製サングラス

おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング

可視光線透過率 30%(晴天?曇天向き) / 偏光度93%以上

レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)

紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)