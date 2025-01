[Blu-Ray]ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rule the Stage《Bad Ass Temple VS 麻天狼》初回限定版【Blu-ray】 ヒプノシ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2023/04/26 販売元:キングレコード 登録日:2022/12/01 ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage ヒプノシスマイクディヴィジョンラップバトルルールザステージ ヒプノシスマイクディヴィジョンラップバトルルールザステージバッドアステンプルバーサスマテンロウ ヒプノシスマイク(実写)シリーズ 特典:《Bad Ass Temple VS 麻天狼》楽曲集CD 内容:かつての友(スローバージョン)/Bright & Dark/クソ親父のクソ説法/三位一体 Bad Ass Temple/Shinjuku Big City Of Dreams/獄と寂雷/襲撃/理由なき戦い/かつての友(リフレイン)/弁護士・天国獄/My Home Our Home/かつての友(ロングバージョン)/リーダーの資質/マイ・ヒーロー/理由なき戦いの意味/殴り合いの先の真実/Bright & Dark(End ver.)/D.D.B Performance/三位一体 Bad Ass Temple/Shinjuku Big City Of Dreams/リーダーの資質/かつての友(リフレイン)/Hypnosis Delight +/Bright & Dark 解説:音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプマイ」の舞台化”『ヒプノシスマイク-D