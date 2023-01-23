『パーゴワークス PaaGo works ラッシュヒップ RP206 グレーシャー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 11時 29分に出品され04月04日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パーゴワークス PaaGo works ラッシュヒップ RP206 グレーシャー
【商品説明】
・【カラー】グレーシャー
・【サイズ】270×90×10mm／【ウエストサイズ】63cm〜100cm
・【付属品】バンジーコード、コードロック
・【素材】ストレッチメッシュ
・【重量】95g／【容量】1リットル
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 34.29 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8108円
462 入札履歴
終了
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