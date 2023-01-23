『トイマシーン(TOY MACHINE) リュック デイパック ストリートシリーズ ブラック TM-B016-BK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 10時 35分に出品され03月23日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

トイマシーン(TOY MACHINE) リュック デイパック ストリートシリーズ ブラック TM-B016-BK



【商品説明】

・W295/H430/D140

・ベトナム製

・素材：ポリエステル(コーデュラ)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トイマシーン(TOY

MACHINE)

リュック

デイパック

ストリートシリーズ

ブラック

TM-B016-BK