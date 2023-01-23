『アートフレーム アンリ・マティス Henri Matisse Interior in Yellow and Blue，1946 IHM-62091 bic-9125820s1 送料無料 北欧 モダン 家具 インテリア ナチュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 24分に出品され03月31日 12時 24分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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サイズ 307x383x25mm 素材 PS樹脂・ガラス・紙・MDF 生産国 アメリカ・中国製 送料 全国一律送料無料
(北海道・沖縄・離島は配達不可) 商品説明 アンリ・マティス
アートポスター
抽象画
北欧・スカンジナビアンアート
壁掛け用
アンリ・マティス1869年、北フランスのル・カトー・カンブレジに生まれる。1887ー88年パリで法学を学ぶ。卒業後法律事務所の書記となる。1892年、父親の猛反対を説得して、アカデミー・ジュリアンに入学し、1898年パリ美術学校に入学し、ギュスタヴ・モローの教室で学ぶ。この教室でジョルジュ・ルオーやアルベール・マルケなど出会う。1898年アメリー・パレイルと結婚。続く数年は制作の上でも経済的にも最悪の状況。マティスは家族の貧弱な収入を補うため画家の他、装飾家として仕事につく。1911年モロッコに行き、風景や人間に発想源を見出だす。「オダリスク」の連作がはじまる。1920年ストラヴィンスキーのバレエ「ナイチンゲールの歌」の舞台装置や衣装をデザインする。1943年ヴァンスに移住。画家としてだけではなく、彫刻家としても制作を続け
洋書『Zdzislaw Beksinski 1929-2005』 ベクシンスキ作品集
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落札価格8108円
618 入札履歴
終了
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