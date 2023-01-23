『アークライト バビロニア 完全日本語版 (2-4人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 34分に出品され03月17日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト バビロニア 完全日本語版 (2-4人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :2～4人
・プレイ時間 :60分
・メーカー希望小売価格 :5400円(税別)
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :315×255×70mm
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8108円
644 入札履歴
終了
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