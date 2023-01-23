セットでお得 PUPO 新生児の秋冬お出かけ6点セット ふんわりキルトの2wayドレス/ふんわりキルトのボンネット/ニット編み風靴下/コンビ【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

セットでお得 PUPO 新生児の秋冬お出かけ6点セット ふんわりキルトの2wayドレス/ふんわりキルトのボンネット/ニット編み風靴下/コンビ



【商品説明】

・サイズ：ふんわりキルトの2wayドレス→50～60cm ふんわりキルトのボンネット→40-44cm 靴下→7～9cm（目安：新生児～6か月頃） レールメッシュコンビ肌着・短肌着→50～60cm ふわふわ正方形バスタオル→90×90cm

・メイン素材: ドレス：表裏→綿100%、中綿→ポリエステル100%

・内容：ふんわりキルトの2wayドレス×1枚・ふんわりキルトのボンネット×1枚・パイル靴下×1組・レールメッシュコンビ肌着×1枚・レールメッシュ短肌着×1枚・ふわふわ正方形バスタオル×1枚

・素材構成: 表・裏: 100% 綿; 中綿: 100% ポリエステル

・素材：ふんわりキルトの2wayドレス→



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。