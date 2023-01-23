『ロイアルアーデン バス チェア 風呂 椅子 いす アクリル 花柄 薔薇 カプリローズ ブルー 34×24×25.5cm 58670【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 12時 00分に出品され03月29日 12時 00分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイアルアーデン バス チェア 風呂 椅子 いす アクリル 花柄 薔薇 カプリローズ ブルー 34×24×25.5cm 58670



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.20 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 2.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。