『四葉のクローバー 淡水パール キュービックジルコニア 10金 スタッドピアス K10 10k イエローゴールド 6月 誕生石 女性 ：Sa4【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 07分に出品され03月26日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
四葉のクローバー 淡水パール キュービックジルコニア 10金 スタッドピアス K10 10k イエローゴールド 6月 誕生石 女性 ：Sa4
約100粒の眩い輝き チェコ クリスタル 10金 パヴェ ボール フックピアス （両耳用1ペア） K10 ホワイトゴールド ニッケルフリー
¥ 8107
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落札価格8107円
653 入札履歴
終了
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