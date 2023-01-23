『WOLFGANG MAN & BEAST / ウルフギャング マン ＆ ビースト RetroFit HARNESS Lサイズ 巾2.5cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 11時 54分に出品され03月16日 11時 54分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST / ウルフギャング マン ＆ ビースト RetroFit HARNESS Lサイズ 巾2.5cm



【商品説明】

・WOLFGANG MAN & BEAST

・シートベルトにも使われる強さ柔らかさ撥水性の高いウェビング素材

・８０年代をイメージした懐かしさと新鮮さをMIXしたアートワーク



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。