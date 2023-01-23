『ペットカート 対面式 折りたたみ 多頭 中型犬 小型犬 猫 2way 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 05分に出品され03月10日 03時 05分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペットカート 対面式 折りたたみ 多頭 中型犬 小型犬 猫 2way 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫



【商品説明】

・360度回転できる前輪に、直進固定レバーも付きます。

・対面式の設計で愛犬の顔を見ながら、散歩しましょう。

・足踏みストッパー付きで、休憩や坂道でカートを止める際も安心！

・飛び出し防止用リードや転倒防止用リストストラップ付き。

・高抵抗率と硬度を備えた軽量のアルミニウム合金製で、変形しにくく、耐久性が非常に優れています。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。