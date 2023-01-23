『エバニュー(EVERNEW) スーパーライン引 SA-510N 陸上競技 球技 学校体育 EKA017 ブルー 青【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 13分に出品され04月17日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ライン幅=5cm、10cm

サイズ=長さ24.4cm×幅24.5cm×高さ80.8cm

車輪径=15cm

自重=2.9kg

材質=鋼板製

容量=炭酸カルシウム10kg，概算距離=5cm幅450m，10cm幅140m

ブラシ:ナイロンブラシ

機能:CLOSE機能付

生産国:日本

サッカー用の2輪式ライン引きにこの1台。他競技用に5cmラインも調節可能です。