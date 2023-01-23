『Muttluks スノーマッシャーズ 犬 靴 冬用 犬用靴 雪や冷えから足を守る 防寒 保温 雪遊び 脱げにくい 履かせやすい 丈夫 1足(【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 58分に出品され03月25日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Muttluks スノーマッシャーズ 犬 靴 冬用 犬用靴 雪や冷えから足を守る 防寒 保温 雪遊び 脱げにくい 履かせやすい 丈夫 1足(



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 28.50 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。