『GORGSPET キャットタワー 猫タワー人気ランキング おしゃれ 人気 ハンモック ベッド 全麻縄巻き 省スペース 大型猫用 多頭飼い 組【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 13時 16分に出品され04月07日 13時 16分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

GORGSPET キャットタワー 猫タワー人気ランキング おしゃれ 人気 ハンモック ベッド 全麻縄巻き 省スペース 大型猫用 多頭飼い 組



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 56.50 cm

重量 : 10.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。