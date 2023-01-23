『ニッソー プロテクトヒーターストロングセ-フ1000 1000W【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 22時 52分に出品され04月14日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ NHR-085

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38.5×7×34cm

・本体重量:0.95kg

・原産国:中華人民共和国