『◆【在庫あり翌営業日発送OK F-3】【お一人様1点まで】KCM-00043 Microsoft マイクロソフト Surface Go タイプ カバー ブラック KCM00043【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 03時 59分に出品され04月21日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ベーシックなブラックカラー

マイクロファイバー素材採用



【製品サイズ】

約248 mm x 約190 mm x 約4.6 mm

【製品重量】

約245g

【パッケージサイズ】

251mm x 195mm x 13mm

【製品保証期間】

1年間

【着脱】

マグネット着脱

【素材】

マイクロファイバー素材採用

【キーストローク】

1.0mm

【トラックパッド】

メカニカル クリック パッドガラス製フェイス シート99.2 mm x 56.5 mm

【その他】

日本語キーボードレイアウト独立キー型のキーボードQWERTY配列フル配列ファンクションキー(F1-12)、Window キー、メディア コントールや輝度調整の専用 キー搭載1.0 mm キー ストローク右クリック キーバックライト搭載

商品カテゴリ キムラヤ!店 PC PC関連 パソコンサプライ・周辺機器 キーボード スマホ、タブレット、パソコン ノートパソコン ノートパソコンアクセサリー、周辺機器 ノートパソコンバッグ、ケース

JANコード/ISBNコード 4549576158181

商品コード 4549576158181