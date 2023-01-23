『Sensationnel INSTANT Updown halfwig Pony - Instant Weave Up and Down 4 styl【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 53分に出品され03月25日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Sensationnel INSTANT Updown halfwig Pony - Instant Weave Up and Down 4 style in 1 half wig pony drawstring - INSTANT UD 009 (2) ブランド名 商品コメント Sensationnel Instant Up and down IUD brandbrInstant weave up & down pony updo offers a unique 4 style in 1 solution with a half wig and pony tail drawstring in one single pack.brEasy to change style at any time with 4 different simple styling options to choose from EZ DIY halfwig and pony up do hair stylesbrIncludes half wig and pony tail drawstring that can be worn together or separately in any way preferredbrInstant UD is made with high heat able synthetic fiber 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab レディースファッション ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

JANコード/ISBNコード 0803868493133

商品コード YS0000021738181200

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ Sensationnel

INSTANT

Updown

halfwig

Pony

-

Instant

Weave

Up

and

Down

4

styl