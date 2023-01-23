『YFN ダビデの星 ネックレス スターリングシルバー ターコイズ ペンダント ジュエリー ギフト レディース メンズ， スターリングシルバー， 宝石な【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 08時 23分に出品され03月31日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|YFN ダビデの星 ネックレス スターリングシルバー ターコイズ ペンダント ジュエリー ギフト レディース メンズ， スターリングシルバー， 宝石なし
|ブランド名
|YFN
|商品コメント
| ?YFN DESIGN?: ターコイズ付きのユニークなダビデの星ネックレスはシンプルでエレガントで、悪から身を守ると信じられている保護のシンボルです。 毎日の着用、自宅やオフィスなど、あらゆる状況に対応します。 この星 of david ネックレスは、愛する人やご自身への完璧な贈り物になります。
?素材: Star of david ペンダントは、低刺激性の925スターリングシルバー製で、ニッケルフリー、鉛フリー、カドミウムフリー、特に敏感肌の方に最適です。
?サイズ?:ターコイズペンダントサイズ:1.12×0.75インチ(28.5×19mm)、シルバーチェーンの長さ:18+2インチ。
?ギフトに最適?:美しいギフトボックスに入っています。 女性や女の子向けのスタージュエリー。 誕生日、バレンタインデー、記念日、母の日、クリスマス、感謝祭などの奥様、ガールフレンド、お母様、お嬢様、姉妹、家族、友人への贈り物に最適です。
?サービス?: 100% 満足度と返金保証。購入に問題がある場合は、お気軽にお問い合わせください。 問題を解決させていただきます。
こちらの商品は並行輸入品の為、お届けまでに2-3週間程お時間を頂いております。天候で運行状況や税関等で遅延が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。当店に商品が到着後、検品後お客様の元へ迅速に発送を致します。改めて発送と追跡番号のご案内します。時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。米国倉庫での在庫切れ・検品落ちで商品をお取り寄せ出来ない場合、当店からキャンセルまたは代替品をご提案させて頂くことがありますのでご了承くださいませ。通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。ギフト・コレクションには不向きな場合があります。 ご注文頂きました後迅速にお取り寄せさせて頂く為、ご注文頂きました後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000043040126959
ONEFINITY パンダギフト スターリングシルバー パンダ竹ネックレス パンダ クリスタル ペンダント ジュエリー レディース ガールズ， スター
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Kate Spade Initial Pendant レディース Necklaces B Gold
¥ 8106
ブレスレット レディース |Aoligrace 5mm モアッサナイト ダイヤモンド テニスブレスレット レディース キュービックジルコニアブレスレッ
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Tiny Twinkles R Huggies Earrings レディース Earrings C
¥ 8106
ピリピ人への手紙 4:13 「I Can Do All Things Through Christ Who Strengthens Me」ペンダントネ
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク My Love Heart Huggies Earrings レディース Earrings Red
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク My Love Heart Huggies Earrings レディース Earrings Pin
¥ 8106
ベッツィジョンソン Betsey Johnson Bunny Vespa Non-Matching Earrings レディース Earrings P
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Hit The Town Studs レディース Earrings Clear Multi
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Beaming Bright Studs レディース Earrings Multi
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Beaming Bright Studs レディース Earrings Clear/Silver
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Beaming Bright Studs レディース Earrings Clear/Gold
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Mod Square Studs レディース Earrings Black Multi
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Victoria Cluster Studs レディース Earrings Red Multi
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Victoria Cluster Studs レディース Earrings Blue/Multi
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Victoria Cluster Studs レディース Earrings Clear/Gold
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Hit The Town Lip Studs レディース Earrings Red
¥ 8106
ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Victoria Studs レディース Earrings Ab/Silver
¥ 8106
落札価格8106円
532 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！