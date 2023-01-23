スマートウォッチ 血糖値 血中脂質モニター 血中酸素 血圧 尿酸値測定 体温 日本製センサー ブルートゥース通話 大画面 bluetooth通話 IP67防水 Phone/Android【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

基本仕様

品番：TK15

Bluetooth：BT5.0

防水規格：IP67

ディスプレイ：1.92インチ

重量：約40g

主な材質：PC+ABS、TPU（ベルト）

解像度：320*386

バッテリー：250mAh

持続動作時間：約5ー7日間

本体サイズ：46*11.6MM

ベルトサイズ：265mm

コネクター：USBマグネット充電

専用アプリ：「Healthwear」

対応OS：Android4.4以降、IOS8.2以降

主な機能 - 着信通知 (電話/メール/SMS/SNS)

- 血中酸素、通話出来る、血圧、心拍数計測、睡眠検測、血糖測定、 血中脂質モニター、尿酸値測定、心電図機能など





※ご注意：このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。



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