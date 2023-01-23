『プラチナPt0.1ctダイヤモンドペンダント/ネックレス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 56分に出品され03月07日 08時 56分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらは「お取り寄せによる問屋直送商品」となります。お取り寄せ先との在庫確認は適時行っておりますが、ごく稀にご注文後に出荷元にて欠品が判明する場合がございます。【商品名】 プラチナPt0.1ctダイヤモンドペンダント/ネックレス 【ジャンル・特徴】 ダイヤネックレス プラチナ0.1カラット 一粒ダイヤモンドネックレス
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落札価格8106円
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終了
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