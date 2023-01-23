『ケイトスペード Kate Spade ニューヨーク Kate Spade Initial Pendant レディース Necklaces S Gold【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 01時 45分に出品され03月11日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：ケイトスペード Kate Spade New York Kate Spade Initial Pendant WOMEN
色：S Gold
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落札価格8106円
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