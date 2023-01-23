『Maya Lin: Thinking with Her Hands (Middle Grade Nonfiction Books， History B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 01時 01分に出品され04月13日 01時 01分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Maya Lin: Thinking with Her Hands (Middle Grade Nonfiction Books， History Books for Kids， Women Empowerment Stories for Kids)
|ブランド名
|Chronicle Books
|商品コメント
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9781452108377
商品コード
YS0000047440170407
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落札価格8106円
205 入札履歴
終了
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