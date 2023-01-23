『HUSAN Great Gift Toy for Kids Code Electronic Piggy Banks Mini ATM Electron【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 26分に出品され03月30日 00時 26分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外取り寄せの並行輸入商品、新品となります。
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日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します
注文前に発送日情報を確認下さい。目安であり、発送日より前に発送する場合も多々ございます。
本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
欧米仕様の輸入品となります。商品サイズは全てUS仕様となるためご留意お願い致します。
説明書や字幕等に日本語がない場合もございます。また、日本機器の仕様に適合しない場合もございます
時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。
通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。
ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|HUSAN Great Gift Toy for Kids Code Electronic Piggy Banks Mini ATM Electronic Coin Bank Box for Children Password Lock Case (Rose Gold)
|ブランド名
|商品コメント
| Product Specifications: Packing Size: 14.3x15x20.3cm (5.63x5.9x7.99 inch); Packing Weight: 640g (1.41lb); Capacity: Store 600 pieces of coins or 100 pieces of paper money; Batteries: 3 pieces of AA batteries (not included).
Safety Material: Made of 100% safe ABS plastic and electronic components. The body is made of environmentally friendly antiーfall material， which is strong and antiーfall， greatly extending the service life. The Best Gift for kids， children， boys and girls.
The Function of The Piggy Bank: It is protected with a 4ーdigit password. The initial password is "0000". You can change it to any 4ーdigit password. Keep your little secret to yourself， lock them in this safe.
Two Saving Way: You can store coins and bills at the same time. The coin entrance is directly above. The bills entrance located directly in front will automatically roll the bills into the safe.
What You Get: 1 x Piggy Bank， 1 x Use Manual. 24 x 7 email support.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0754083815500
商品コード
YS0000028737832659
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落札価格8106円
143 入札履歴
終了
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