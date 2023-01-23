『Large Drawing Stencils Set for Kids (49ーPiece) ー Perfect Travel Activity an【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 20時 10分に出品され03月22日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Large Drawing Stencils Set for Kids (49ーPiece) ー Perfect Travel Activity and Creativity Kit， Arts and Crafts for Girls and Boys with over 300 Shapes， Educational Toys Age 3 to Teen， Ideal Kids Gifts
|ブランド名
|Creative Elf
|商品コメント
|All in One Full Art Set ー includes large stencils， paper， colored pencils， sharpener， pen and case. Best boys & girls toys and great kids giftEncourage Creativity ー enhance your child’s artistic with our drawing stencil kit for kids. Amazing crafts for kids ages 4ー8 8ー12Carry & Go ー handy carrying case holds all of your kids art supplies. Be ready to go with art and craft toys for any long trips (car， plane， or train)Fun for All ages ー stencils for kids provide hours of fun for children of all ages. Awesome сoloring art & crafts for girls and boys Cool Gift for kids ー our stencil sets is good holiday， bday， Christmas or birthday gifts for girls and boys 2022 Safety Standards ー our kids arts and crafts set is made from nonーtoxic， BPAーfree plastic. Drawing Kit meets Toy Safety Standards for kids
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028737769292
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落札価格8106円
304 入札履歴
終了
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