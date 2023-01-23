『MALUVRIAN Erector Set Stem Toys Educational Kids Toys | Construction Toys f【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 05時 57分に出品され04月01日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|MALUVRIAN Erector Set Stem Toys Educational Kids Toys | Construction Toys for Boys & Girls | Metal Erector Sets | Building Toys for Boys Age 8ー12 Years Old | 236ーpc Building Kit
|ブランド名
|商品コメント
| EDUCATIONAL TOY BUILDING SETS: Metal building kits and car model kits for kids build mental acuity. We created this product to help your young engineer and/or mechanic develop handーeye coordination， master fine motor skills， improve logical thinking， & boost vital problemーsolving skills. Its the ultimate toys for boys / toy for girls kit that also promotes the importance of teamwork & collaboration， builds social skills， supports creativity， and improves imagination through interactive play.
SAFE & WASHABLE MATERIALS: This boy toys / girls toys erector set is easily cleaned and very durable. We focused on using only childーfriendly materials that passed rigorous lab tests. It is important to us that your kids and loved ones are 100% safe from harmful chemicals.
GREAT GIFT IDEA: This metal erector kit and car kit for kids to build sparks learning in Science， Technology， Engineering， Art and Math. Makes a great learning & education toys gift for the young builder， engineer， or mechanic in your life.
FUN ACTIVITIES: Our educational toys encourage girls’ and boys’ creative imagination while bonding and collaborating with others. Builders can follow the instructions guide or tinker around on their own. We included a stepーbyーstep guide showing how to connect pieces and build each model.
UPDATED ASSEMBLY INSTRUCTIONS: In our pursuit to constantly improve based on customer feedback， we have updated our assembly guide with stepーbyーstep instructions.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0860000921244
商品コード
YS0000028736999186
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落札価格8106円
98 入札履歴
終了
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