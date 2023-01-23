『Thomas & Friends トーマス Motorized Toy Train with BatteryーPowered Thomas Engin【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 30分に出品され03月12日 07時 30分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
欧米仕様の輸入品となります。商品仕様は全てUS規格となるためご留意お願い致します。
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時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Thomas & Friends トーマス Motorized Toy Train with BatteryーPowered Thomas Engine and Annie and Clarabel Passenger Cars for Unisex Children
|ブランド名
|商品コメント
| Create exciting Thomas & Friends トーマス adventures with this batteryーpowered， motorized toy train
Push the switch on top of the engine to send Thomas， Annie and Clarabel racing along on a fun journey
This motorized toy train is compatible with all TrackMaster tracks (Track sets sold separately.)
Comes with plastic connectors to attach other pushーalong or motorized TrackMaster engines， vehicles， cargo cars or tenders (Each sold separately and subject to availability.)
For preschool conductors ages 3 years and older
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0887961887723
商品コード
YS0000028729386523
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落札価格8106円
467 入札履歴
終了
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