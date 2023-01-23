『ファニークリベッジペグ 中指クリベッジボードペグ ユニークな3色 面白い指ジェスチャー クリベッジペグ クリベッジボード ユニークな樹脂製クリベッジペ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 22分に出品され03月18日 05時 22分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ファニークリベッジペグ 中指クリベッジボードペグ ユニークな3色 面白い指ジェスチャー クリベッジペグ クリベッジボード ユニークな樹脂製クリベッジペグセット クリベッジボードゲーム用 中指 9個
|ブランド名
|TAYASH
|商品コメント
| ?特徴このクリベッジボードペグは興味深い指のデザインで、握ったり扱うのに便利です。3つの異なる色があり、スタイリッシュで人目を引き、素敵なクリベッジアクセサリーです。スコアリングを正確かつ簡単にすることができます。
?面白いクリベッジペグ興味深いフィンガーデザインがチェスボードゲームにハイライトを加えます。 あなたの友人や家族は間違いなくこのCribbage Pegsを気に入って輝かせます。
?高品質素材 クリベッジペグセットは樹脂と手描きで作られ、壊れにくく安全に使用でき、肌を傷つけず、色あせしにくく、長期的なサービスを提供します
?楽しいクリベッジアクセサリークリベッジプレーヤーは樹脂製のクリベッジペグが好きで、頑丈で壊れにくく、扱いやすく、家族や友人とのエキサイティングな夜に最適です。
?内容物中指クリベッジペグ9個セット。 銅、ゴールド、シルバーの各3個。 各ペグセットはベルベットの巾着袋に入っています。 標準の1/8インチの穴のボードにフィットします。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4742189244665
商品コード
YS0000028540346764
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落札価格8106円
919 入札履歴
終了
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