ファニークリベッジペグ 中指クリベッジボードペグ ユニークな3色 面白い指ジェスチャー クリベッジペグ クリベッジボード ユニークな樹脂製クリベッジペ【2025年の人気アイテム】

商品コメント

?特徴このクリベッジボードペグは興味深い指のデザインで、握ったり扱うのに便利です。3つの異なる色があり、スタイリッシュで人目を引き、素敵なクリベッジアクセサリーです。スコアリングを正確かつ簡単にすることができます。

?面白いクリベッジペグ興味深いフィンガーデザインがチェスボードゲームにハイライトを加えます。 あなたの友人や家族は間違いなくこのCribbage Pegsを気に入って輝かせます。

?高品質素材 クリベッジペグセットは樹脂と手描きで作られ、壊れにくく安全に使用でき、肌を傷つけず、色あせしにくく、長期的なサービスを提供します

?楽しいクリベッジアクセサリークリベッジプレーヤーは樹脂製のクリベッジペグが好きで、頑丈で壊れにくく、扱いやすく、家族や友人とのエキサイティングな夜に最適です。

?内容物中指クリベッジペグ9個セット。 銅、ゴールド、シルバーの各3個。 各ペグセットはベルベットの巾着袋に入っています。 標準の1/8インチの穴のボードにフィットします。