『SHRAPHY Magic Forest Tapestry 93x71 Inches Fantasy Fairy Forest Landscape B【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 25分に出品され03月31日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 SHRAPHY Magic Forest Tapestry 93x71 Inches Fantasy Fairy Forest Landscape Bright Waterfall Wonderland Fireflies Tapestry Wall Hanging for Bedroom GTXPUH563 ブランド名 商品コメント MaterialThis tapestry made of soft polyester.Highquality durableEnvironmentally friendly soft and skinfriendlywrinkle resistant.Best for your home decoration.

SizeThe tapestry size is 93 inches wide by 71 inches tall.Easy to hang and store. Computer HD laser printing pattern lively vivid clear.

Washing instructionsThe tapestry is machine washable and easy to clean. Do not bleach. Wash your hands gently in cold water and dry them only in the shade. Machine wash in cold water with a gentle cycle.

Extensive Uses It can be used indoor and outdoor indoor such as wall art bed cover tapestry ceiling decoration table cloth sofa cover etc; Outdoor like beach blanket picnic blanket beach towel etc.

Customized serviceWe can offer free customized service we can customize the styles and sizes tapestry. If you need customized items please feel free to contact us. 商品カテゴリ kikus camera 輸入雑貨 ゲーム、おもちゃ パーティグッズ 室内装飾

商品コード YS0000028540254867