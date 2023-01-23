『Mattel Hot Wheels 40 Ford Coupe #204【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 22時 54分に出品され04月30日 22時 54分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Mattel Hot Wheels 40 Ford Coupe #204
|ブランド名
|マテル(MATTEL)
|商品コメント
| 1940 Ford Coupe
Collector #204
Hot Wheels Highway 35th Anniversary
2002 Mattel Inc.
Ages 3 and Up
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028538584219
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落札価格8106円
133 入札履歴
終了
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