『CHH Imports Magnetic Walnut Cafe Chess Set【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 24分に出品され03月15日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 CHH Imports Magnetic Walnut Cafe Chess Set ブランド名 CHH 商品コメント Classic game

Storage drawers for chess pieces

Includes dark brown and ivory finish chess pieces

Master Pieces Lord of the Rings 1000 Piece Jigsaw Puzzle

1000 Piece Jigsaw Puzzle

Puzzle pieces are random shaped

Made from thick puzzle board and fully interlocking 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

JANコード/ISBNコード 0704551021407

商品コード YS0000028537404862

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ CHH

Imports

Magnetic

Walnut

Cafe

Chess

Set